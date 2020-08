Maradona Jr: «Barca? Il Napoli gli complicherà la vita. Meglio Messi di CR7» (Di venerdì 7 agosto 2020) Diego Armando Maradona Jr ha presentato la sfida di Champions League tra Barcellona e Napoli al quotidiano spagnolo Sport Diego Armando Maradona Jr, figlio del celebre campione argentino, ha così presentato la sfida di domani tra Barcellona e Napoli: BARCELLONA – «Il Barcellona ha una rosa spettacolare ed è avvantaggiato dall’1-1 dell’andata, ma allo stesso tempo prende gol contro chiunque e non vive un buon momento a livello psicologico. Anche per questo dico che il Napoli al Camp Nou farà almeno una rete, non ho dubbi sul fatto che riuscirà a rendere le cose difficili ai blaugrana. Sinceramente, eccetto quelli che hanno appena rivinto lo Scudetto e che non mi piace mai nominare, non vedo in Italia una squadra migliore del Napoli ... Leggi su calcionews24

clikservernet : Maradona Jr: “Il Napoli farà almeno un gol al Barça, Gattuso ha creato una famiglia” - Noovyis : (Maradona Jr: “Il Napoli farà almeno un gol al Barça, Gattuso ha creato una famiglia”) Playhitmusic - - giaco_iaco : ?? Due estratti della mia intervista per il quotidiano spagnolo @sport a Diego Armando #MaradonaJr, tradotti in ita… -