Mara Venier: "Mi avevano rottamata. Ho passato l'inferno" (Di venerdì 7 agosto 2020) Mara Venier da due stagioni televisive è tornata la regina della domenica pomeriggio: soprattutto nel corso di quest'ultima ha dovuto affrontare non solo un'edizione di Domenica In che ha dovuto fare i conti come tutte le produzioni con il coronavirus, ma anche con una frattura al piede sinistro.Pochi giorni fa la conduttrice è addirittura caduta di nuovo, facendosi male stavolta alla gamba destra. Per fortuna la presentatrice veneziana ha dovuto solo mettere del ghiaccio, senza doversi recare in un reparto di ortopedia. 07 agosto 2020 06:53. Leggi su blogo

toysblogit : Mara Venier: 'Mi avevano rottamata. Ho passato l'inferno' - zazoomblog : Mara Venier il pesante lutto che l’ha colpita: una sofferenza fortissima! - #Venier #pesante #lutto #colpita: - annalisalupo : Pensieri notturni di un certo livello: quanto sono belle le gif di Mara Venier - crisbalereal : RT @Iperborea_: Patrizia De Blanck, nei panni di Mara Venier, ha spoilerato il cast del GFVip, ovvero se stessa (chissà se ci sarà anche la… - Debina87 : RT @Iperborea_: Patrizia De Blanck, nei panni di Mara Venier, ha spoilerato il cast del GFVip, ovvero se stessa (chissà se ci sarà anche la… -