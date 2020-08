Mara Venier ferita, Nicola Carraro la prende in giro: “Come una bambina” [FOTO] (Di venerdì 7 agosto 2020) A seguito dell’ormai celebre caduta e infortunio accorso a minuti da una diretta di Domenica In, il tema della salute di Mara Venier ha acquistato un certo fascino nei confronti di pubblico e addetti ai lavori. Sempre con toni bonari, in molti hanno scherzato sulla sfortuna della conduttrice, che oltre ad aver rimediato una frattura in casa negli scorso mesi, è recentemente finita di nuovo alle prese con un problema simile; una nuova caduta, stavolta fortunatamente meno grave, ma sufficiente a dare il via alle ironie nei confronti della presentatrice. Ironie che a questo punto sembrano riguardare anche il marito di lei Nicola Carraro. Proprio Carraro, infatti, ha postato sui social un benvenuto ironico nei confronti di Mara Venier e dei suoi fan. Impegnati ... Leggi su velvetgossip

