Manchester City-Real Madrid, programma e telecronisti Sky ritorno ottavi Champions League (Di venerdì 7 agosto 2020) Il programma e i telecronisti su Sky di Manchester City-Real Madrid, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2019/2020. 1-2 all’andata al Bernabeu, un punteggio da difendere per gli inglesi che possono anche accontentarsi di un pareggio tra le mura amiche di Etihad, mentre i blancos devono vincere con due gol di scarto per ribaltare l’esito del doppio confronto. Calcio d’inizio alle ore 21 di venerdì 7 agosto. Manchester City-Real Madrid sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Football con la telecronaca di Paolo Ciarravano. Leggi su sportface

