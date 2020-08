Manchester City-Real Madrid, le formazioni ufficiali (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Real Madrid deve rimontare lo svantaggio rimediato nella gara d’andata. Zidane si affida a Rodrygo, Benzema e Hazard. Guardiola risponde con Foden, Sterlin e Jesus. Di seguito le formazioni ufficiali di Manchester City-Real Madrid: MANCHSTER City (4-3-2-1): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Foden, Sterling; Jesus. All. Guardiola. Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard. All. Zidane. Foto: Champions League Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DjMaRiiO : No me fio del Manchester City. - Baironjaya_ : RT @DjMaRiiO: No me fio del Manchester City. - sebasareizaxyz : Partidazo: Manchester City vs Sport Boys del Callao - RJavier_2 : RT @DjMaRiiO: No me fio del Manchester City. - tonyjavier09 : RT @DjMaRiiO: No me fio del Manchester City. -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Manchester City-Real Madrid 0-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport Manchester City-Real Madrid streaming, come vedere la gara in diretta

Dopo mesi di attesa, anche la Champions League sta per tornare, con le gare di ritorno degli ottavi di finale. Tra i match che possono suscitare l’interesse anche delle squadre italiane c’è certamente ...

Manchester City-Real Madrid dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Champions League riparte dalla sfida tra Real Madrid e Manchester City: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. MANCHESTER CITY-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMI ...

Dopo mesi di attesa, anche la Champions League sta per tornare, con le gare di ritorno degli ottavi di finale. Tra i match che possono suscitare l’interesse anche delle squadre italiane c’è certamente ...La Champions League riparte dalla sfida tra Real Madrid e Manchester City: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. MANCHESTER CITY-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMI ...