Manchester City-Real Madrid: Guardiola e Zidane chiacchierano a fine match (FOTO) Ha fatto il giro del web in poco tempo l'immagine che immortala Pep Guardiola e Zinedine Zidane, rispettivamente allenatori del Manchester City-Real Madrid, a colloquio sul terreno di gioco dell'Etihad Stadium al termine del match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020. Da un lato l'entusiasmo dei citizens, che hanno staccato il pass per Lisbona approdando ai quarti, dall'altro la delusione per un'eliminazione precoce, la seconda consecutiva agli ottavi di finale. Ciononostante, i due si sono comunque fermati a chiacchierare a lungo. Di seguito lo scatto: Zidane and Guardiola after the match pic.twitter.com/9vFs8e1Yu0

