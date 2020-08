Manchester City-Real Madrid, Guardiola: “Abbiamo fatto un buon lavoro, vogliamo vincere la Champions League” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Abbiamo creato tante occasioni e abbiamo segnato su due errori della loro difesa. Abbiamo cercato di sfruttare il contropiede, ma non è facile farlo contro una squadra simile. Il pressing? In alcune situazioni non siamo riusciti a farlo, ma complessivamente abbiamo fatto un buon lavoro”. Lo ha dichiarato il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola ai microfoni di BT Sport al termine del big match casalingo contro il Real Madrid. “Li abbiamo battuti due volte e Zidane non era mai stato eliminato – ha sottolineato l’allenatore spagnolo – Siamo qui per cercare di vincere la Champions League. Se vuoi vincere devi battere i grandi club. Dobbiamo fare attenzione ... Leggi su sportface

