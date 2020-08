Manchester City-Real Madrid: Benzema firma di testa il gol dell’1-1, c’è ancora vita per i blancos (VIDEO) (Di venerdì 7 agosto 2020) Torna in partita e in lotta per la qualificazione il Real Madrid, che trova il pareggio grazie a Karim Benzema. L’attaccante francese risponde al vantaggio del Manchester City firmato Sterling grazie a un’incornata vincente al 28′. E’ proprio Benzema ad iniziare l’azione servendo Rodrygo, il quale si libera con una splendida giocata di un difensore e lascia partire un cross a cercare la testa del numero 9. Benzema si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e con uno stacco potente e preciso trafigge Ederson. In alto il VIDEO del gol. Leggi su sportface

