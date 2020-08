Manchester City, Guardiola: “Abbiamo battuto un grande club, la Champions si vince così…” (Di venerdì 7 agosto 2020) Pep Guardiola parla dopo la vittoria nel ritorno degli ottavi di Champions. Il doppio trionfo con gli spagnoli apre scenari importanti per gli inglesi...LE PAROLE DI Guardiola"Abbiamo creato tante occasioni e abbiamo segnato su due errori della loro difesa. Abbiamo cercato di sfruttare il contropiede, ma non è facile farlo contro una squadra simile. Il pressing? In alcune situazioni non siamo riusciti a farlo, ma complessivamente abbiamo fatto un buon lavoro. Nel primo tempo abbiamo giocato con gli esterni più accentrati, ma è stato un mio errore. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio con i due attaccanti che si sono allargati di più". Il tecnico spagnolo ha parlato a Bein SportsSULLA SFIDA CONTRO IL LIONEcaption id="attachment 985925" align="alignnone" width="1024" Guardiola ... Leggi su itasportpress

DjMaRiiO : No me fio del Manchester City. - ChampionsLeague : GOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema 28'). Agg: 3-2 #UCL - sportbible : GOOOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema, 3-2 agg) - NmargheNiki : RT @EdoardoMecca1: Non disperiamoci. Il Manchester City ce ne avrebbe segnati 7. #JuventusLione - Guilher56968435 : @richarlison97 Bomba e isso ?? Richarlison no Manchester city ?? -