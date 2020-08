Mancata zona rossa in Val Seriana, Conte : “Il verbale degli esperti? Non l’ho mai visto” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il verbale del 3 marzo scorso relativo alla Val Seriana è al centro dell’attenzione politica, e della Magistratura: Il Comitato Tecnico-Scientifico chiese al Governo di istituire una zona rossa, ma il Premier Giuseppe Conte dichiarerà alla Procura di Bergamo di non aver mai visto quel documento. Nemmeno la pubblicazione dei verbali, segretati fino a qualche … L'articolo Mancata zona rossa in Val Seriana, Conte : “Il verbale degli esperti? Non l’ho mai visto” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

chedisagio : Grande scoop dell'?@webecodibergamo?: il verbale del Cts del 3 marzo su Nembro e Alzano. «Il Comitato propone di a… - fattoquotidiano : Il partito urla al complotto, parlano fatti e date #FattoQuotidiano #edicola #7agosto - antoniopalmieri : @Curini Eccolo... - vanabeau : RT @mrctrdsh: Il governo non ha desecretato il documento più importante, questo. Che diventa pubblico grazie a un consigliere regionale Lom… - braddd : Top story: Mancata zona rossa, ecco il verbale «Alto rischio a Nembro e Alzano» - -