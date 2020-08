Mancata zona rossa in Val Seriana, Conte : “Il verbale degli esperti? Non l’ho mai visto” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il verbale del 3 marzo scorso relativo alla Val Seriana è al centro dell’attenzione politica, e della Magistratura: Il Comitato Tecnico-Scientifico chiese al Governo di istituire una zona rossa, ma il Premier Giuseppe Conte dichiarerà alla Procura di Bergamo di non aver mai visto quel documento. Nemmeno la pubblicazione dei verbali, segretati fino a qualche … L'articolo Mancata zona rossa in Val Seriana, Conte : “Il verbale degli esperti? Non l’ho mai visto” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Mancata zona Mancata zona rossa a Cremona, Degli Angeli: 'Ordinanza ministeriale del 23 febbraio inchioda Fontana' Cremonaoggi I "buchi" di Conte sui verbali. Ora il premier trema davvero

La mancata istituzione della cosiddetta "zona rossa" di Alzano Lombardo e Nembro, in provincia di Bergamo, inguaia Giuseppe Conte e l’intero governo giallorosso. La desecretazione dei verbali de Comit ...

