Maltempo Sicilia, forti temporali a Messina e provincia: strade allagate e frane [FOTO] (Di venerdì 7 agosto 2020) Un violento temporale si e’ abbattuto stamani su Messina e provincia, provocando l’allagamento di numerose strade, condomini e negozi, soprattutto nella zona Nord tra Ganzirri e Torre Faro (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto) e anche qualche piccola frana in provincia. La Protezione Civile di Messina fa sapere che comunque al momento non si registrano gravi danni o feriti. Ieri la protezione civile aveva diramato l’allerta meteo arancione per le province di Messina e Catania, prevedendo possibili precipitazioni intense o temporali con grandinate e forti raffiche di vento. I cittadini – dice la protezione civile – sono invitati alla massima prudenza. In particolare: non mettersi in viaggio se ... Leggi su meteoweb.eu

