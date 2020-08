Maltempo in Calabria, nubifragi sulla Costa Viola: turisti in fuga dalle spiagge a Scilla, Bagnara e Palmi [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 7 agosto 2020) Altra giornata di Maltempo oggi al Sud Italia e soprattutto in Calabria dove per il 4° giorno consecutivo abbiamo piogge e temporali. Veri e propri nubifragi hanno colpito stamattina la Costa Viola e il versante tirrenico dell’Aspromonte, dove sono caduti 33mm di pioggia a Bagnara Calabra, 31mm a Rumia, 29mm a Tagli, 26mm a Sinopoli, 22mm a Solano, 21mm a Palmi, 19mm a Scilla. I dati pluviometrici sono ancora parziali, aggiornati alle ore 10:00, e al momento sta continuando a diluviare con forti temporali proprio nella zona Nord dello Stretto di Messina. Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo, dal borgo di Scilla dove i turisti hanno a che fare con la pioggia fuori stagione. Attenzione ai ... Leggi su meteoweb.eu

Condizioni di maltempo insistono al sud Italia e la situazione resterà instabile ancora per 24 ore su tali zone. Forti temporali in alcune zone del centro-sud della penisola con annesse violente grand ...

Ancora piogge e temporali al Sud. «Il minimo depressionario, attualmente sul Mediterraneo centrale - spiega il Dipartimento della protezione civile - nel suo lento spostamento verso Sud-Est continua a ...

