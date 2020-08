Maisie Williams nel trailer del thriller The Owners (Di venerdì 7 agosto 2020) Maisie Williams, la star della serie ll Trono di Spade, è la protagonista di The Owners e il trailer regala le prime anticipazioni sul thriller. The Owners è il nuovo thriller con protagonista Maisie Williams e il trailer regala le prime anticipazioni riguardanti il progetto in arrivo negli Stati Uniti il 4 settembre. Nel video si vede il personaggio interpretato dalla star della serie Il Trono di Spade e i suoi amici ritrovarsi alle prese con una situazione apparentemente imperdibile che assume ben presto dei contorni terrificanti. Il film The Owners si basa sulla graphic novel Une Nuit de Pleine Lune di Hermann e Yves H. e la storia racconta quello che accade a un gruppo di amici che ... Leggi su movieplayer

justcaIImegiuli : io da sempre sottona per Maisie Williams - badtasteit : #LenaHeadey ha diretto #MaisieWilliams nel video musicale Miracle - cxravaggio : @snobsob Non ci conosciamo, ma secondo me assomigli un sacco a Maisie Williams?? - offydbln : GDR CERCA: maisie williams!! *cerco gdr* *gdr attivo* *cerco pv* -

Ultime Notizie dalla rete : Maisie Williams Maisie Williams nel trailer del thriller The Owners Movieplayer.it Maisie Williams nel trailer del thriller The Owners

Maisie Williams, la star della serie ll Trono di Spade, è la protagonista di The Owners e il trailer regala le prime anticipazioni sul thriller. The Owners è il nuovo thriller con protagonista Maisie ...

The New Mutants: Il nuovo trailer conferma la data italiana

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Josh Boone. La sceneggiatura firmata da Scott Neustadter e Michael H. Weber. Tra i produttori Simon Kinberg e Lauren Shuler Donner. CAST: Alice Braga, Maisie Wil ...

Maisie Williams, la star della serie ll Trono di Spade, è la protagonista di The Owners e il trailer regala le prime anticipazioni sul thriller. The Owners è il nuovo thriller con protagonista Maisie ...PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Josh Boone. La sceneggiatura firmata da Scott Neustadter e Michael H. Weber. Tra i produttori Simon Kinberg e Lauren Shuler Donner. CAST: Alice Braga, Maisie Wil ...