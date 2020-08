Mai più altri casi Palamara. Pronta la riforma Bonafede del Csm. Cambiano le regole per eleggere i consiglieri. Freno alle porte girevoli tra politica e magistratura (Di venerdì 7 agosto 2020) Più paletti per la promozione dei magistrati e la gestione in generale degli uffici giudiziari. Dopo lo scandalo Palamara e cercando di porre un Freno allo strapotere delle correnti della magistratura, il guardasigilli Alfonso Bonafede ha messo a punto la riforma del Csm e il via libera, insieme al Decreto Agosto, è atteso dal Consiglio dei Ministri slittato ad oggi. La legge delega apProntata dal ministro della giustizia e composta di 40 articoli vuole rispondere “alla necessità di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi”. Più spazio alle donne, che attualmente sono numerose all’interno della magistratura ... Leggi su lanotiziagiornale

