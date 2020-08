Mafia: Tribunale Palermo sequestra beni per mezzo milione di euro (Di venerdì 7 agosto 2020) Palermo, 7 ago. (Adnkronos) – Su provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo ‘ Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 500.000 euro, ritenuti riconducibili Giuseppe Corona, 52 anni, in atto detenuto per i reati di associazione mafiosa, estorsione aggravata, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.Il quadro probatorio raccolto nel prosieguo dell’attività investigativa, intrapresa subito dopo il suo arresto avvenuto nell’ambito dell’operazione ‘Atena”, ... Leggi su calcioweb.eu

Palermo, 7 ago. (Adnkronos) – Su provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica, i Carabini ...

(ANSA) - PALERMO, 07 AGO - I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno eseguito un provvedimento di sequestro beni per 500 mila euro nei confronti di Giuseppe Corona, 52 anni, detenuto per ...

