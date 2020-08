"Ma quanto è costato al Centro e al Sud?". Lockdown e coronavirus, Becchi inchioda Conte sugli atti desecretati (Di venerdì 7 agosto 2020) A Paolo Becchi, desecretati gli atti del Comitato tecnico scientifico sul coronavirus, sorge spontanea una domanda: "quanto è costato al Centro e al Sud un Lockdown totale, quando era sufficiente controllare la diffusione del virus in alcune Regioni del Nord?". L'editorialista di Libero fa riferimento al consiglio del Cts di chiudere solo le zone a rischio. Consiglio mai seguito da Giuseppe Conte che, al contrario, ha bloccato un intero Paese l'8 marzo. Ma c'è di più, a mettere in seria difficoltà i giallorossi è un altro aspetto dei documenti che il premier in primis non voleva rendere pubblici: a decretare la zona rossa di Nembro e ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Quanta gente e quanto entusiasmo a Chieti per la Lega, oggi a mezzogiorno: GRAZIE!!!?? - borghi_claudio : A questo punto l'aver fatto saltare la quotazione del titolo su e giù come un otto volante per poi non fare nulla d… - PaoloGentiloni : Volo pieno. Laboriose procedure d’imbarco fila per fila. Sacrosanto. Arrivati a #Fiumicino, tutti affollati in auto… - ansomsp : @sharmdario STO MALE QUANTO È BELLO - sahlofoli : Questo aumento di contagi mi ha fatto salire un’ansia assurda anche per quanto riguarda la questione università -

Ultime Notizie dalla rete : quanto è Quanto guadagna un vicepreside? Cicero (ANCODIS): “Alcuni meno di 500 euro all’anno” [INTERVISTA] Orizzonte Scuola Mezzi pubblici si viaggia a capienza piena. La Regione: «Noi andiamo avanti»

Tutto rimandato al 10 agosto. Resta in vigore l’ordinanza firmata il 31 luglio dal governatore Attilio Fontana che ripristina la capienza su treni, bus, tram e metro al 100 per cento delle sedute. Ord ...

Fisco: commercialisti, ok sindacati, sciopero è inevitabile

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - "La proclamazione ufficiale dello sciopero da parte delle sigle sindacali dei commercialisti è una scelta giusta e inevitabile che trova il pieno sostegno del Consiglio naziona ...

Tutto rimandato al 10 agosto. Resta in vigore l’ordinanza firmata il 31 luglio dal governatore Attilio Fontana che ripristina la capienza su treni, bus, tram e metro al 100 per cento delle sedute. Ord ...(ANSA) - ROMA, 07 AGO - "La proclamazione ufficiale dello sciopero da parte delle sigle sindacali dei commercialisti è una scelta giusta e inevitabile che trova il pieno sostegno del Consiglio naziona ...