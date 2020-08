“Ma quale modello Genova?! La strage é di Stato”, lo striscione a pochi passi dal nuovo ponte San Giorgio (Di venerdì 7 agosto 2020) GENOVA – “Ma quale modello Genova?! La strage e’ di Stato”. E’ lo striscione comparso sul ponte delle Ratelle, a pochi passi dal nuovo viadotto Genova San Giorgio. La scritta, che fa evidente riferimento alle responsabilita’ del crollo del ponte Morandi, e’ rivendicata con un post su Facebook dal collettivo Genova Antifascista. Venerdi’ prossimo, 14 agosto, ricorrera’ il secondo anniversario della tragedia, che sara’ ricordato con una cerimonia ufficiale nel memoriale temporaneo allestito sotto il nuovo viadotto. Leggi su dire

