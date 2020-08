M5s, tutti contro Rousseau, ma il vero nodo è il vincolo del secondo mandato (Di venerdì 7 agosto 2020) Attenzione, pericolo caduta del Movimento 5 Stelle! Peccato che in realtà il Movimento abbia fatto già la sua caduta, non una ma ripetute volte. I big stanno preparando ‘la mossa’ per colpire (e affondare?) il figlio di Gianroberto. Ne parla il Messaggero che riassume così il concetto: “Lui minaccia di espellere parlamentari e vuole dettare la linea? Noi espelliamo Rousseau”. Ciò sarebbe possibile applicando una mozione per modificare lo statuto. Un esponente dei 5s spiega: “Rousseau in questo momento è un blocco, non è funzionale”. Non risulta al momento una “contesa per vie legali”, ma è evidente agli occhi di tutti la volontà di tagliar fuori quello che oramai è considerato da molti “il corpo esterno che non ... Leggi su ilparagone

Giorgiolaporta : L’#omosessualitá è una malattia causata dai #vaccini. Ecco gli uomini che il #M5S ha messo a governare #Roma. Dove… - Piu_Europa : Sul referendum si gioca una partita di macelleria costituzionale i cui eventuali vincitori saranno i populisti M5S,… - CarloCalenda : Forse vi siete persi un pezzo: non siamo il M5S. Vogliamo costruire un grande Fronte Repubblicano capace di ricacci… - MissMar16662447 : RT @Sarita_Libre: Avete votato questa gente perché 'Tutti possono fare politica'. La conseguenza non è solo Matera spostata in Puglia o i c… - RamaMat1 : RT @AntoLari1986: Per vincere serve l'aiuto di tutti, restate al mio fianco. #M5S #Puglia #PugliaFutura #IlTuoVotoCambia #LaricchiaPresiden… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s tutti Sondaggio, centrodestra al 48%, M5s in risalita e FdI vola. Iv giù ilGiornale.it Il tesoretto (d’oro) di Baggio e Schillaci: «Lo dimenticarono

«Davvero hanno ritrovato il tesoro di Italia ’90? Che bella notizia, non ne sapevo niente», esclama al telefono Giuseppe Giannini, 55 anni, ex capitano della Roma e regista della nazionale di Azeglio ...

Concorso presidi, la Lega: "Azzolina assume se stessa". Lei: "Nessun coflitto d'interessi"

ROMA - Il concorso presidi, che ha vinto, diventa nuovamente un caso. Ed è di nuovo bufera sulla ministra Lucia Azzolina. Perché le graduatorie stanno scorrendo e pure le assunzioni per coprire i post ...

