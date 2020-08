LoveIsNotTourism: le coppie senza futuro (Di venerdì 7 agosto 2020) LoveIsNotTourism è il motto, nonché nome di un gruppo Facebook che conta migliaia di iscrizioni, che si sta divulgando in tutto il mondo. È il grido di frustrazione e accusa nei confronti dei governi che, come spesso accade, non fanno altro che pensare etichettare le persone per macro-gruppi, puntualmente dimenticandosi di ciò che sta accadendo … Leggi su periodicodaily

Piu_Europa : #LOVEISNOTTOURISM ??EMMA BONINO PRESENTA UN'INTERROGAZIONE IN SENATO @emmabonino chiede di adottare provvedimenti pe… - Tuttosommatoio1 : @Pontifex MA PORCO DIO VUOI FARE QUALCOSA PER LE COPPIE BINAZIONALI CHE NON POSSONO VEDERSI DA 8 MESI!? SEI INUTILE… - Ma_c89 : RT @Ma_c89: @schengen_info @luigidimaio @GiuseppeConteIT @piersileri @robersperanza L’UE vi chiede di adottare misure tempestive per il ric… - MadelineCorrea : Per favore, abbiamo bisogno del tuo supporto in questa causa. Siamo separati dai nostri cari perché hanno chiuso i… - Ma_c89 : @schengen_info @luigidimaio @GiuseppeConteIT @piersileri @robersperanza L’UE vi chiede di adottare misure tempestiv… -

Ultime Notizie dalla rete : LoveIsNotTourism coppie Coppie binazionali separate dal Covid-19, l'appello di "Love is not tourism" Metropolitan Magazine Italia Separati dal virus

Un’ombra le attraversa il viso mentre osserva la foto sul tavolo. “Eccoci, siamo noi due”, dice. Lui è Nasim, sorriso solare e occhiali da sole. Lei è Florence, capelli castani e testa appoggiata sull ...

Interrogazione Bonino su ricongiungimento coppie binazionali

Roma, 3 ago. (askanews) - Adottare provvedimenti in grado di garantire il ricongiungimento di coppie binazionali che si trovano separati a causa delle restrizioni per il Covid: è quanto chiede la sena ...

Un’ombra le attraversa il viso mentre osserva la foto sul tavolo. “Eccoci, siamo noi due”, dice. Lui è Nasim, sorriso solare e occhiali da sole. Lei è Florence, capelli castani e testa appoggiata sull ...Roma, 3 ago. (askanews) - Adottare provvedimenti in grado di garantire il ricongiungimento di coppie binazionali che si trovano separati a causa delle restrizioni per il Covid: è quanto chiede la sena ...