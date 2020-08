Love After Love, del Leone d’Oro Ann Hui, fuori Concorso a Venezia 77 (Di venerdì 7 agosto 2020) Ann Hui Leone d’Oro alla Carriera a Venezia 77, presenta Love After Love Love After Love Ann Hui, fuori Concorso Venezia 77Trama (Love After Love Ann Hui) Il film racconta la storia di una ragazza che viaggia da Shanghai a Hong Kong alla ricerca dell’istruzione, ma finisce per lavorare per sua zia che seduce uomini ricchi e potenti. Chi è Ann Hui, Leone d’oro alla carriera Venezia 77: Leone d’oro a Ann Hui e Tilda… La storia è una ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Diciotto film in concorso (di cui otto con una regista donna), una presidente di giuria come Cate Blanchett e molti ospiti italiani e internazionali, tra cui Helen Mirren La Mostra di Venezia è femmin ...

Love After Love

