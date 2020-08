Lorenzo Soria morto a 68 anni era presidente dell'Hollywood Foreign Press Association (Di sabato 8 agosto 2020) Il giornalista Lorenzo Soria, presidente dell'Hollywood Foreign Press Association, è morto a Los Angeles all'età di 68 anni. Lorenzo Soria è morto il 7 agosto 2020 all'età di 68 anni: il giornalista era il presidente della Hollywood Foreign Press e ha lavorato in carriera per L'EsPresso e La Stampa. La notizia è stata confermata dall'organizzazione che riunisce i giornalisti che si occupano di cinema attivi a Los Angeles, senza però rivelare la causa della morte. Il giornalista nato in ... Leggi su movieplayer

