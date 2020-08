Logitech G annuncia il nuovo volante da corsa Racing G923 (Di venerdì 7 agosto 2020) Attraverso un comunicato stampa, Logitech G, un marchio di Logitech, e leader nell'innovazione delle tecnologie e delle attrezzature da gaming, ha presentato oggi il nuovo volante Racing Logitech G923, un volante ad alte prestazioni che rivoluziona l'esperienza delle corse simulative. Progettato per il massimo realismo, il G923 è dotato di Trueforce, un nuovo sistema di feedback ad alta definizione che lavora con la fisica del gioco e con il sistema audio per offrire un'esperienza ultra-realistica."Un grande volante Racing con force-feedback di qualità superiore può fare la differenza tra tagliare il traguardo per primo e uscire di pista, o non finire affatto la ... Leggi su eurogamer

