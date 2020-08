Livorno, baracchina gialla al posto della statua di Bud Spencer (Di venerdì 7 agosto 2020) Livorno si è svegliata con una sorpresa. Al posto della tanto discussa statua di Bud Spencer sul lungomare della città (poi rimossa), oggi c'è una baracchina gialla con un'immagine dell'attore. Gli autori dell'impresa si sono fatti vivi, rimanendo anomini e rivendicando "l'ardita spedizione". Si sono definiti "partigiani della satira" e hanno fatto sapere che non si tratta di una "goliardata, ma di un'installazione". La cura "per una ferita ancora aperta" "Volevamo curare una ferita ancora aperta e nel luogo dove risiedeva la statua non proprio bella di Bud Spencer, abbiamo deciso di piazzare un baracchino giallo, un gioiellino in legno curato nei minimi particolari", hanno fatto ... Leggi su tg24.sky

SkyTG24 : Livorno, baracchina gialla al posto della statua di Bud Spencer - reteversilia : Cade sugli scogli davanti alla Baracchina bianca: ferito un diciassettenne - MassimoLandi7 : #Livorno #cronaca La Baracchina Rossa si dipinge di colore, fioccano le polemiche - reteversilia : L'assessore e le sdraio in Baracchina Rossa «Estetica da rivedere, ma non è un regalo...» - PellegriniLuisa : Questo è il risultato di soldi e permessi dati a pioggia e non a chi aveva effettivamente bisogno. Bei mi vecchi pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Livorno baracchina La Baracchina rossa toglie le sdraio: tornano i tavolini Il Tirreno A Livorno spunta una "Baracchina gialla“ con il volto di Bud Spencer

Alla Bellana, sul tratto del Lungomare di Livorno sul quale fino a qualche tempo fa faceva bella mostra una statua di Bud Spencer realizzata da Fabrizio Galli (rimossa per restauro e mai più ricolloca ...

Livorno, spunta una "baracchina gialla" al posto della statua di Bud Spencer

"Volevamo curare una ferita ancora aperta e nel luogo dove risiedeva la statua non proprio bella di Bud Spencer, abbiamo deciso di piazzare un baracchino giallo, un gioiellino in legno curato nei mini ...

Alla Bellana, sul tratto del Lungomare di Livorno sul quale fino a qualche tempo fa faceva bella mostra una statua di Bud Spencer realizzata da Fabrizio Galli (rimossa per restauro e mai più ricolloca ..."Volevamo curare una ferita ancora aperta e nel luogo dove risiedeva la statua non proprio bella di Bud Spencer, abbiamo deciso di piazzare un baracchino giallo, un gioiellino in legno curato nei mini ...