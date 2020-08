Livorno, baracchina gialla al posto della statua di Bud Spencer (Di sabato 8 agosto 2020) Livorno si è svegliata con una sorpresa. Al posto della tanto discussa statua di Bud Spencer sul lungomare della città (poi rimossa), oggi c'è una baracchina gialla con un'immagine dell'attore. Gli autori dell'impresa si sono fatti vivi, rimanendo anomini e rivendicando "l'ardita spedizione". Si sono definiti "partigiani della satira" e hanno fatto sapere che non si tratta di una "goliardata, ma di un'installazione". La cura "per una ferita ancora aperta" "Volevamo curare una ferita ancora aperta e nel luogo dove risiedeva la statua non proprio bella di Bud Spencer, abbiamo deciso di piazzare un baracchino giallo, un gioiellino in legno curato nei minimi particolari", hanno fatto ... Leggi su tg24.sky

