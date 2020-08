“L’Irpinia Vale Tour”, al via il viaggio di Bochicchio (M5S) (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Prende il via domani “L’Irpinia Vale Tour”, il tour in provincia di Avellino di Carmen Bochicchio, candidata al Consiglio regionale della Campania per il MoVimento 5 Stelle. “L’Irpinia è terra di bellezze e potenzialità ma anche di questioni non risolte che incidono negativamente sulla qualità della vita dei cittadini. Bisogna valorizzare i punti di forza e di eccellenza che ci sono e analizzare quelli di debolezza al fine di trovare soluzioni concrete. Ma per fare questo bisogna conoscere i territori, percorrerne le strade, parlare con le persone. La politica dei convegni e dei tagli del nastro non credo sia più praticabile nel 2020. Riappropriamoci dei nostri luoghi, condividiamone difficoltà e speranze: solo così avremmo reso un ... Leggi su anteprima24

