Lione | Garcia | “Abbiamo fatto qualcosa di grande”

Grande soddisfazione per Rudi Garcia che con il suo Lione elimina la Juventus agli ottavi di finale di Champions. A fine partita la sua analisi a SkySport.LE PAROLE DI Garciacaption id="attachment 895891" align="alignnone" width="300" Garcia (getty images)/captionQueste le parole dell'allenatore francese: "Abbiamo fatto qualcosa di grande stasera. Abbiamo visto stasera quanto è stato importante il risultato dell'andata. Sapevamo cosa fare, il rigore incassato a fine primo tempo ci ha messo un po' paura, ma la cosa che mi è piaciuta è che siamo rimasti tranquilli e calmi facendo un risultato di squadra. Abbiamo fatto un primo tempo sia all'andata sia oggi di livello. Noi difendiamo bene in questo momento, come già dimostrato anche nella

