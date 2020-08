L'ex ministra Giulia Grillo: "La mia esperienza nel Movimento è arrivata al capolinea" (Di venerdì 7 agosto 2020) “La mia esperienza con il Movimento 5 stelle è al capolinea”. Lo dice l’ex ministra della Salute e deputata Giulia Grillo al quotidiano ‘La Stampa’. “La verità è che sono molto stanca - aggiunge -. Ripeto le stesse cose da mesi, ma vedo sempre delle resistenze al nostro interno che non permettono al Movimento di evolversi”. Leggi su huffingtonpost

MilaSpicola : @Giulia_B Se, troppo sensato come pensiero. Diciamo che con un miliardo un bel po' di insegnanti li avrebbero contr… - amata_giulia : RT @mani72012: Ahahahah ahahahah ahahahah DiMaio va in Tunisia x sistemare la faccenda che la MinistrA non ha risolto. Siete degli impotent… - paoloangeloRF : “Il @ilmessaggeroit ha un’apertura diversa con intervista esclusiva alla ministra della pubblica amministrazione… -

Ultime Notizie dalla rete : ministra Giulia L'ex ministra Giulia Grillo: "La mia esperienza nel Movimento è arrivata al capolinea" L'HuffPost Sulla questione migranti si riapre la campagna elettorale

Iniziative della Lega alla Cavarzerani e del Pd (ex Frigo). Fedriga: alzare la voce con il governo. Serracchiani: gestione cittadina fallimentare ?Dal prato di fronte all'ex caserma Cavarzerani di Udi ...

L'ex ministra Giulia Grillo: "La mia esperienza nel Movimento è arrivata al capolinea"

“La mia esperienza con il Movimento 5 stelle è al capolinea”. Lo dice l’ex ministra della Salute e deputata Giulia Grillo al quotidiano ‘La Stampa’. “La verità è che sono molto stanca - aggiunge -. Ri ...

Iniziative della Lega alla Cavarzerani e del Pd (ex Frigo). Fedriga: alzare la voce con il governo. Serracchiani: gestione cittadina fallimentare ?Dal prato di fronte all'ex caserma Cavarzerani di Udi ...“La mia esperienza con il Movimento 5 stelle è al capolinea”. Lo dice l’ex ministra della Salute e deputata Giulia Grillo al quotidiano ‘La Stampa’. “La verità è che sono molto stanca - aggiunge -. Ri ...