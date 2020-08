L’Estetista Cinica: in agosto il suo beauty truck rosa va in giro per l’Italia (Di venerdì 7 agosto 2020) Un furgone rosa itinerante porterà in giro i prodotti creati da Cristina Fogazzi, ovvero L’Estetista Cinica, per tutto il mese d’agosto. Il Beauty Truck Summer Edtion 2020 è un’idea dell’imprenditrice per offrire alle sue «fagiane», così chiama le sue followers, un modo sostenibile e divertente di acquistare i prodotti della sua linea VeraLab. Leggi su vanityfair

pocospa : @unicornpolyglot @martistyl È un detergente oleoso, uno dei prodotti dell'estetista cinica. Si chiama proprio 'olio… - aurora_orbolato : Da vera fagiana, non vedo l’ora arrivi il mio compleanno solo per il codice sconto dell’Estetista Cinica. - tommospidey : stanotte ho sognato che io e l’estetista cinica discutevamo se fosse meglio il vino rosso o bianco e alla fine ci accordavamo sul rosé ?? - lastagistaspa : la crema zero smog, l'olio denso e il panno in microfibra dell'estetista cinica - alwayspolemica : RT @sweetldd: Io dalla vita chiedo solo un’amicizia come quella tra l’estetista cinica e Paolo stella -

