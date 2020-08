L’epidemia di nuovo coronavirus ha svelato i problemi di trasparenza dell’Italia (Di venerdì 7 agosto 2020) (foto: Ivan Radic su Flickr. Licenza CC BY 2.0)L’Italia è una repubblica socialista sovietica fondata sull’opacità delle istituzioni. Sì, più o meno come l’Urss raccontata nella serie Chernobyl. Certo questa è una provocazione, ma se si considera quello stress test per la trasparenza che è stata la pandemia di Covid-19 (che, purtroppo, è stata anche molte altre cose), la tentazione di ripensare l’articolo 1 della Costituzione per renderlo più aderente alla realtà dei fatti è forte. E la vicenda dei verbali del Comitato tecnico scientifico chiesti dalla Fondazione Einaudi, negati dal governo, concessi dal Tar, congelati nella loro diffusione dal Consiglio di Stato e poi finalmente resi noti dall’esecutivo è solo l’ultimo esempio. Lo scarso rapporto delle ... Leggi su wired

