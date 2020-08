Leffe, incendio in un'azienda tessile. Il Comune: "Tenete chiuse le finestre" (Di venerdì 7 agosto 2020) Leffe, Bergamo,, 7 agosto 2020 - Un rogo sta devastando dalle 13 un'azienda tessile di Leffe, la "Donato Martinelli". La colonna di fumo grigio e densa e' visibile in tutta la valle ma non ci ... Leggi su ilgiorno

