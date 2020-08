Leeds, tedesco attacca ragazza ebrea: “Dovevamo sterminarvi” (Di venerdì 7 agosto 2020) A Leeds, in Inghilterra, gravissimo fatto avvenuto in un pub. Un tedesco attacca una ragazza ebrea e pronuncia frasi shock: “Dovevamo sterminarvi tutti”. tedesco attacca ebrea a Leeds – Fatto decisamente increscioso quello avvenuto in un pub di Leeds, in Inghilterra. Il tutto testimoniato da alcuni video che, proprio in queste ore, stanno circolando nel web e che presentano una situazione, per la gravità dei fatti, veramente surreale. Un uomo tedesco, infatti, presente nel locale insieme alla sua donna si sarebbe recato al bancone senza mascherina, importunando e infastidendo un gruppo di universitari lì già presenti. Quando è stato fatto notare ... Leggi su bloglive

