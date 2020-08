L’economia è crollata per il lockdown e allora il Governo rinnova il reddito di emergenza di 400 euro (Di venerdì 7 agosto 2020) Ancora 400 euro per il reddito di emergenza: questo quello che prevede il Decreto agosto del Governo. Ma nel frattempo sempre più attività chiudono. Dopo un lockdown che – stando ai verbali prodotti dal Comitato tecnico scientifico recentemente desecretati da Pallazzo Chigi – non era neppure necessario in tutta Italia, il Paese ne è uscito … L'articolo L’economia è crollata per il lockdown e allora il Governo rinnova il reddito di emergenza di 400 euro proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

giuseppemaria : @Seamus_The_Dog @l_angiolini @dino_andreani ok, staremo tutti per strada, se l'economia è oggettivamente crollata, dovremo tutti fare altro - fghiosso : RT @Sakurauchi_Hime: @il_Lous @nicmax25 @esthar Ti sbagli, una cosa NON esclude l'altra, anzi, se le aziende chiudono, i lavoratori vengono… - Sakurauchi_Hime : RT @Sakurauchi_Hime: @il_Lous @nicmax25 @esthar Guarda che il danno economico è REALE (alcune imprese NON RIAPRIRANNO PIÙ), si rischia un d… - Sakurauchi_Hime : @il_Lous @nicmax25 @esthar Guarda che il danno economico è REALE (alcune imprese NON RIAPRIRANNO PIÙ), si rischia u… - Sakurauchi_Hime : RT @Sakurauchi_Hime: @il_Lous @nicmax25 @esthar Ti sbagli, una cosa NON esclude l'altra, anzi, se le aziende chiudono, i lavoratori vengono… -

