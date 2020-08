Leclerc: "Non sono razzista". Vettel: "Magari me ne vado". Ferrari, vigilia della gara e nervi tesissimi (Di venerdì 7 agosto 2020) Sbotta Charles Leclerc, il pilota della Ferrari che rifiuta di inginocchiarsi così come de facto imposto al circus di Formula 1 da Lewis Hamilton. Sbotta perché è stato bollato come razzista per questo suo rifiuto. E così, sui social, il pilota della Ferrari cinguetta: "È triste vedere come le mie parole vengano manipolate. Non sono razzista". Insomma, basta balle e basta accuse. Leclerc dice la sua alla vigilia della seconda gara consecutiva a Silverstone. E parla anche un sempre più sconsolato Sebastian Vettel. Parla del suo futuro: "Io ho tante possibilità, Magari non così tante in Formula 1, ... Leggi su liberoquotidiano

