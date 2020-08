Leclerc e l'accusa più infamante: la reazione del pilota Ferrari è furiosa (Di venerdì 7 agosto 2020) Charles Leclerc è un ragazzo tranquillo, educato, mai sopra le righe. Per farlo uscire dai gangheri bisogna mettercisi di buzzo buono. Beh, non ci crederete, ma ci sono riusciti. ' E' molto triste ... Leggi su corrieredellosport

Charles Leclerc è un ragazzo tranquillo, educato, mai sopra le righe. Per farlo uscire dai gangheri bisogna mettercisi di buzzo buono. Beh, non ci crederete, ma ci sono riusciti. «E’ molto triste vede ...«È molto triste vedere come le mie parole vengano distorte per creare titoli che mi fanno sembrare un razzista. Non sono razzista e odio assolutamente il razzismo. Il razzismo è disgustoso». Così Char ...