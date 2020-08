Lecce, Pantaleo Corvino nuovo responsabile dell’area tecnica (Di venerdì 7 agosto 2020) Pantaleo Corvino è il nuovo responsabile dell’area tecnica del Lecce. Firmato un contratto dalla durata triennale per l’ex direttore sportivo di Fiorentina e Bologna, che ritorna al club giallorosso in cui aveva ricoperto proprio il ruolo di ds dal 1998 al 2006. Corvino sarà presentato alla stampa lunedì prossimo alle ore 11 presso il Palazzo Banco di Napoli in Lecce, come comunicato dalla stessa società salentina. Leggi su sportface

OfficialUSLecce : Pantaleo #Corvino è il nuovo Responsabile Area Tecnica dell’U.S. Lecce ?? il comunicato ?? - GianlucaLupo1 : RT @OfficialUSLecce: Pantaleo #Corvino è il nuovo Responsabile Area Tecnica dell’U.S. Lecce ?? il comunicato ?? - sportface2016 : #Lecce, Pantaleo #Corvino nuovo responsabile dell'area tecnica - a99904573 : RT @Luca_Cilli: Ufficiale: Pantaleo Corvino è il nuovo responsabile dell'area tecnica del @Lecce_official. Ha sottoscritto un contratto tri… - Mediagol : #Lecce, ufficiale: Pantaleo #Corvino è il nuovo responsabile dell’area tecnica. I dettagli -