“Le ragazze del Pandora’s Box”, film sul mondo delle drag queen (Di venerdì 7 agosto 2020) Una commedia che celebra la libertà di essere chi si vuole grazie alla stravagante emancipazione delle draq queen, con una madre tradizionalista che deve fare i conti con un mondo totalmente estraneo a lei dopo aver perso un figlio troppo presto. Esce il 21 agosto sulle principali piattaforme video on demand "Le ragazze del Pandora s Box", diretto dal canadese Thom Fitzgerald, interpretato tra gli altri da Jacki Weaver (Silver Linings Playbook) e Lucy Liu (Charlie's Angels, Chicago), nei panni di due donne dal carattere diametralmente opposto che si troveranno a vivere un inaspettata avventura che cambierà le loro vite.Maybelline (Jacki Weaver), direttrice del coro di una chiesa in Texas, eredita inaspettatamente il drag queen Club appartenuto al figlio defunto. ... Leggi su ilfogliettone

