Le famiglie più tartassate? Nel Mezzogiorno. Imposizioni record a Reggio Calabria, Napoli e Salerno (Di venerdì 7 agosto 2020) Reggio Calabria è il comune d’Italia dove una famiglia media è costretta a pagare più tasse: l’ammontare complessivo di Irpef, Tasi, bollo auto, Tari e addizionali comunali e regionali all’Irpef obbliga una famiglia media del Comune calabrese a pagare 7.684 euro di tasse annue. Al comune di Reggio Calabria seguono quello di Napoli (7.658 euro l’anno) e quello di Salerno (7.648 euro l’anno). Le città italiane le cui famiglie, invece, pagano meno tasse si trovano soprattutto al Nord-Est. Nel 2017 (ultimo dato disponibile) si rileva l’imposizione di una riduzione della spesa pubblica media concessa al Mezzogiorno dello 0,8%; una diminuzione che in Calabria è del 3,2%, a ... Leggi su ildenaro

DaniloToninelli : Sulla scuola attacchi continui da tutti i fronti. Forse qualcuno vuole poltrona ministro istruzione? Sarà per quest… - Agenzia_Ansa : #Dlagosto, un altro assegno da 400 euro per le famiglie più in difficoltà #Coronavirus #RedditoEmergenza #ANSA - dellorco85 : 2 anni fa la tragedia e la sfida più difficile al ministero. Oggi grazie al lavoro di squadra, alle norme, al commi… - addictedtojoy : @antonellacirce1 @RebVelvet_ @neromalpelo Parlo di famiglie con genitore single Famiglie omogenitoriali Famiglie… - gallanerys : amo nessuno ti sta negando i tuoi diritti e le famiglie “tradizionali”, come dite voi (che poi spesso di tradiziona… -

Ultime Notizie dalla rete : famiglie più Salerno-Reggio Calabria | nell'autocarro frigo 52 chili di droga tra i salumi ei formaggi | arrestato 35enne originario di Andria Guardia di finanza Zazoom Blog