Le diciottenni di Padova positive dopo la vacanza in Croazia e la quarantena per decine di persone (Di venerdì 7 agosto 2020) Due ragazze di 18 anni di Padova sono tornate da una vacanza in Croazia positive al Coronavirus SARS-COV-2 e tutti i partecipanti al viaggio della maturità ora devono essere sottoposti al tampone. Le due ragazze facevano parte di una comitiva di 24 veneti di cui 13 Padovani che sono partite per un viaggio organizzato da un’agenzia di Brescia nell’isola di Pag, con serate in discoteca, festival e partecipazione ad eventi e hanno dormito in appartamenti con altre cinque persone. Per questo, spiega oggi il Corriere del Veneto, ora i ragazzi che sono partiti il 25 luglio con un pullman e hanno preso un traghetto per raggiungere l’isola dovranno essere sottoposti a tampone e sono nel frattempo in isolamento fiduciario domiciliare: Sono tornati il 1 agosto e una ... Leggi su nextquotidiano

Un ragazzino di 11 anni, che frequentava il centro estivo di Padova Nuoto, è stato trovato positivo al tampone per il coronavirus. Il dipartimento di prevenzione dell’Ulss Euganea sta eseguendo i tamp ...

