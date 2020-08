Lazio, Jordan Lukaku ha firmato con l'agenzia di Jay-Z (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA - Jordan Lukaku entra nella Roc Nation, agenzia americana che cura l'immagine degli sportivi e non solo. L'esterno della Lazio segue il fratello Romelu e firma per la compagnia capitanata dal ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Lazio, Jordan Lukaku ha firmato con l’agenzia di Jay-Z: L’esterno belga segue il fratello Romelu e si affida alla… - ftbl_jordan : @k_stor3 Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Jordan

Corriere dello Sport

ROMA - Jordan Lukaku entra nella Roc Nation, agenzia americana che cura l’immagine degli sportivi e non solo. L’esterno della Lazio segue il fratello Romelu e firma per la compagnia capitanata dal rap ...Dopo l'arrivo di Osimhen, il Napoli sta lavorando per capire la strategia da adottare sul mercato. Ne ha parlato Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, attraverso il suo si ...