«Lavoro povero», esclusione e diseguaglianze (Di venerdì 7 agosto 2020) Fabio Ciaramelli: «La crisi del Covid sta mettendo in luce il nesso sempre più drammatico tra esclusione e disuguaglianze, che ha effetti distruttivi sulla tenuta stessa della democrazia, impossibilitata a sopravvivere senza la costruzione d’uno spazio pubblico e la condivisione d’un mondo comune in cui le opinioni abbiano un peso e le azioni un effetto. Già prima del Covid, Aldo Schiavone, nel suo libro intitolato semplicemente Eguaglianza, aveva ricondotto l’odierna proliferazione delle diseguaglianze alla perdita di centralità del Lavoro industriale … Continua L'articolo «Lavoro povero», esclusione e diseguaglianze proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

