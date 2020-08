Lavoro, per Conflavoro necessario introdurre ammortizzatore unico (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – ConfLavoro Pmi ha partecipato alla videoconferenza sugli ammortizzatori sociali al ministero del Lavoro, ribadendo la posizione dell'associazione sulla necessità dell'introduzione di un ammortizzatore unico. “Quando parliamo di carattere universale – ha spiegato Maurizio Centra nella sua relazione tecnica – intendiamo dire che nessun lavoratore, a prescindere dai parametri dimensionali e settoriali dell'azienda, deve restare escluso dal beneficio dell'ammortizzatore sociale. A giudizio di ConfLavoro è necessario che la materia sia gestita dal pubblico con un solo ente – ha sottolineato Centra – che possiamo identificare tranquillamente nell'Inps. Dovrebbe esserci una contribuzione obbligatoria alla ... Leggi su liberoquotidiano

Ci riferiamo al fatto che l’ammortizzatore sociale debba essere ripensato in funzione di un differente mondo del lavoro e che possa essere immaginato come sostegno alle imprese in ogni momento della ...

LAVORO – Taglio cuneo fiscale con il Decreto Agosto. Fanelli (Pd) ” Un ‘occasione d’oro per il Molise”

CAMPOBASSO – Rilancio del lavoro nel Mezzogiorno da parte del Ministero della coesione territoriale. La misura, contenuta nel decreto agosto, prevederà il taglio del 30% del cuneo fiscale per 3,5 ...

