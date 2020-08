L’Avellino riparte da Laezza, ufficiale il rinnovo: i dettagli dell’intesa (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ Giuliano Laezza la prima operazione di mercato dell’Us Avellino per la stagione 2020/2021. Il club ha raggiunto con il giocatore un accordo per il prolungamento biennale del suo contratto. Nato a Napoli (23/12/1993) e cresciuto nel settore giovanile del club partenopeo, Laezza è stato uno dei protagonisti del campionato 2019 dei lupi: per lui 27 partite ed un assist con la maglia biancoverde. Prima di approdare ad Avellino, Laezza in Lega Pro ha vestito le casacche di Sicula Leonzio, Reggina, Melfi, Savoia e Gubbio, raccogliendo 100 presenze. “Ripartiamo da Laezza – dichiara il Presidente, Angelo Antonio D’Agostino – perché è un atleta che rappresenta appieno i valori che cerchiamo in coloro che indossano la maglia dei lupi. Ha ... Leggi su anteprima24

