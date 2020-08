Latina, Tiziano Ferro per l’Avis: ‘Questa è la vettura che abbiamo acquistato con i soldi di Sanremo 2020’ (Di venerdì 7 agosto 2020) Parole sentite quelle che Tiziano Ferro rivolge nei confronti della sua amata Latina: ‘Non riesco ad essere nella mia Latina quanto vorrei, ma mi piace pensare che ci sia anche una mia “goccia” in quel mare di amore e di bene che AVIS Comunale Latina genera ogni giorno. Questa è la vettura che abbiamo potuto acquistare con la quota del cachet di Sanremo 2020 che ho destinato ad Avis’. Aggiunge ancora il cantante: ‘Non ho meriti, ma posso alzare un po’ la voce. E lo faccio anche oggi per ricordarvi che donare il sangue cambia le vite e questi eroi con la maiuscola ve lo sapranno raccontare’. AVIS Nazionale – Associazione Volontari Italiani Sangue OdV Latina, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

