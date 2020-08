Latina, chiusa la palestra Palafitness: un caso di Coronavirus (Di venerdì 7 agosto 2020) E’ stato chiuso il centro ‘Palafitness Dimensione Corpo‘ di Latina per un caso di positività. Lo rende noto il centro stesso con una diretta sulla propria pagina Facebook. Nella giornata di lunedì il club è stato frequentato da una ragazza asintomatica che successivamente è risultata positiva al virus. Stando a quanto dichiara il club, la giovane – tornata da un viaggio all’estero – si è allenata all’aperto e non ha avuto molti contatti. La Asl di Latina ha avviato l’indagine epidemiologica. Si sta procedendo alla sanificazione della struttura e come si può sentire dal video mandato in diretta dalla palestra, tra 24/48 ore il club – sempre su indicazione dell’Azienda Sanitaria – potrà ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Si è svolta nella mattinata di oggi, nel corso di una breve cerimonia, la consegna di un nuovo saldatore portatile automatico in uso alla Sezione Immunotrasfusionale dell'Ospedale "Santa Caterina Nove ..."

Matteo Salvini riesce sempre a far parlare di sé. Prima non indossava la mascherina, scatenando polemiche. Poi il dietrofont su queste protezioni "da usare con i luoghi chiusi ma con la testa". E ora ...

