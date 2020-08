L’archeologia svela l’ennesima affascinante scoperta storica: in Arabia 8 mila anni fa si usavano utensili simili a quelli dei nativi Americani [GALLERY] (Di venerdì 7 agosto 2020) La medesima tecnica con cui i nativi Americani fabbricavano i propri utensili tredicimila anni fa, veniva utilizzata in Arabia ottomila anni fa. A questo scoperta si è giunti grazie al ritrovamento di strumenti di pietra. Lo studio, pubblicato sulla rivista open access PLOS One, è stato condotto dagli esperti del Centre Francais d’Archèologie et de Sciences Sociales, della Ohio State University, e del Max Planck Institute for the Science of Human History, che hanno confrontato gli oggetti rinvenuti nei siti di Manayzah e Ad-Dahariz in Yemen e Oman con degli strumenti utilizzati nelle Americhe 13mila anni fa. “Si tratta di una scoperta davvero ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : L’archeologia svela 15 locandine d'artista per il festival La Guarimba Sky Sport