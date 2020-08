L’appello di ConfCommercio per il Sannio e la legalità: “Uniamo le forze sane” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di ConfCommercio Benevento. “A proposito della querelle tra Amministrazione comunale e Conservatorio siamo certi che si è trattato di un semplice equivoco che entrambi gli Enti hanno già coscienziosamente e responsabilmente superato per il bene del territorio.Quello che, invece, preoccupa in queste ore ConfCommercio Benevento è la imminente possibile batosta che il governatore Vincenzo De Luca potrebbe apprestarsi a dare al sistema camerale sannita incurante degli immani vizi procedurali del tanto contestato decreto regionale di ripartizione dei seggi consiliari della nuova camera di commercio Irpinia Sannio: un decreto emanato a settembre 2018, ritirato pochi giorni dopo, rifatto a dicembre 2019 e nuovamente sospeso il giorno ... Leggi su anteprima24

