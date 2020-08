L’Antitrust ha sanzionato Sixthcontinent: la piattaforma dovrà pagare 4 milioni di euro (Di venerdì 7 agosto 2020) Quattro milioni di euro di sanzione per condotte “palesemente scorrette”, “ingannevoli e aggressive” nei confronti degli utenti. L’Antitrust ha usato la mano pesante nei confronti della piattaforma attiva nella vendita online Sixthcontinent, oggetto di un procedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) con l’accusa di aver violato il codice del consumo per la gestione degli account e delle shopping card vendute online. Nel corso dell’istruttoria svolta dall’authority dalla relatrice Gabriella Muscolo “è emerso come Sixthcontinent prospettasse, in modo ingannevole, la convenienza economica dell’adesione alla community e dell’acquisto delle varie shopping card proposte sulla ... Leggi su wired

Agenpress : Antitrust: sanzione a Telecom e Wind Tre sul servizio di roaming marittimo -

Ultime Notizie dalla rete : L’Antitrust sanzionato Telecom, Consiglio di Stato annulla multe Antitrust a Tim e altre 6 società Corriere della Sera