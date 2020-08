Lanciano punta alla mobilità sostenibile: presentata la proposta per una pista ciclopedonale sull'ex ferrovia (Di venerdì 7 agosto 2020) Una ciclopedonale da realizzare sull'ex tracciato ferroviario della Sangritana, per un tratto di 7,2 chilometri, dalla zona artigianale di Villa Martelli fino a contrada Torre Marino, attraversando ... Leggi su chietitoday

Ultime Notizie dalla rete : Lanciano punta Lanciano punta alla mobilità sostenibile: presentata la proposta per una pista ciclopedonale sull'ex ferrovia ChietiToday Mark Zuckerberg supera i 100 miliardi di dollari di patrimonio personale

Mark Zuckerberg si unisce a Jeff Bezos e Bill Gates nell'esclusivissimo club di coloro che possiedono oltre 100 miliardi di dollari. Si parla di ricchezza personale, non della o delle aziende fondate ...

La Sicilia trema, indice Rt più alto d'Italia. Musumeci: «Pronto a chiudere di nuovo tutto»

Coronavirus, allarme in Sicilia, che in questo momento ha indice Rt di 1,62 (rispetto a una media italiana di 1.01) il più alto in Italia. «Basta fare finta di nulla. Saremo costretti altrimenti a mis ...

Mark Zuckerberg si unisce a Jeff Bezos e Bill Gates nell'esclusivissimo club di coloro che possiedono oltre 100 miliardi di dollari. Si parla di ricchezza personale, non della o delle aziende fondate ...Coronavirus, allarme in Sicilia, che in questo momento ha indice Rt di 1,62 (rispetto a una media italiana di 1.01) il più alto in Italia. «Basta fare finta di nulla. Saremo costretti altrimenti a mis ...