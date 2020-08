Lampedusa, una donna denuncia: i migranti hanno mangiato i miei cani. Le risate di Telese e Parenzo (video) (Di venerdì 7 agosto 2020) Non ci sarebbe nulla da ridere ma loro se la ridono lo stesso. Loro sono i conduttori di In Onda, il programma su La7 condotto in estate da Luca Telese e David Parenzo. Si collegano col direttore di Libero, Pietro Senaldi, il quale racconta che un inviato della testata ha raccolto a Lampedusa lo sfogo di un’imprenditrice. La donna ha raccontato che i migranti gli hanno mangiato una capra, le galline e anche quattro cani. A quel punto Luca Telese si lascia andare a una risata scomposta. “Ah siamo a questo punto? I migranti mangiano anche i cani?”. Sono ancora fresche le polemiche sul video girato a Campiglia Marittima (Livorno), dove si vede un migrante arrostire un ... Leggi su secoloditalia

